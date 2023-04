Inter, Bergomi difende Inzaghi: "Non si possono dare tutte le colpe a lui"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Beppe Bergomi prende le difese di Simone Inzaghi. L'Inter continua a deludere in campionato e l'allenatore è sempre più in bilico, ma per l'ex giocatore non è colpa sua. Nell'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei ha detto: "Capisco tutte le sue difficoltà per quello che ho già detto prima. Ora deve trovare il modo di dare coraggio e motivazioni ad alcuni leader, che devono aiutare lui e la squadra a ripartire. Non si possono dare tutte le colpe a Simone perché, ripeto, è dall’inizio dell’anno che deve gestire situazioni aperte".