Inter, Inzaghi abbandonato da società e tifosi: è crisi nera

RASSEGNA STAMPA - Delude l’Inter e soprattutto Inzaghi. I risultati non sono quelli sperati e prefissati a inizio stagione e il futuro del tecnico inizia a scricchiolare. Il malcontento generato è sotto gli occhi di tutti, si percepisce ovunque e specialmente nello spogliatoio come affermato dal piacentino. Le circostanze non sono favorevoli e proseguire così è veramente difficile. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, servirebbe una svolta ma è possibile?. Restano solo due mesi alla fine del campionato, il piazzamento in Champions è il minimo che possa essere fatto. Ci sono anche le Coppe in ballo, non solo la Serie A, ma potrebbero non bastare per salvare la panchina. La società ha palesato all’ex allenatore della Lazio cosa non va: dalle difficoltà a risolvere i problemi più evidenti come le troppe reti incassate, alla gestione della rosa, passando per la mancanza di guizzo tattico e alternative che potrebbero rendere la vita meno complicata. Quanto basta per creare dinamiche interne tanto forti da destabilizzare i giocatori e rendere la sua figura ai loro occhi poco credibile. Il contratto di Inzaghi scadrà nel 2024 e l’ultima parola spetta senza dubbio al presidente Zhang, ma se dovesse seguire un’altra serie di debacle a quel punto nessun altro scenario potrà essere escluso.

