Inter - Lazio, esodo biancoceleste a San Siro! E contro il Milan…

RASSEGNA STAMPA - Sei sfide ancora da giocare, esclusa quella di oggi. Sei occasioni per regalare ai tifosi e alla Lazio il sogno Champions. Il popolo biancoceleste ci crede, lo ha dimostrato ancora una volta presentandosi numeroso e grintoso a San Siro per affrontare l’Inter. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i 4.361 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti sono stati polverizzati. Ma i laziali non saranno solo li. Sono sparsi tra gli altri settori dello stadio. Un numero consistente che ha fatto registrare il secondo esodo, in questo campionato, dopo quello di Reggio Emilia.

SASSUOLO - Non c’è tempo per riposare. Niente tregua. Dopo l’Inter arriva il Sassuolo. Altro appuntamento importante per Sarri e i suoi, è in programma mercoledì all’Olimpico col calcio d’inizio fissato alle 21. Al momento, sono stati venduti solo quattromila biglietti che, si ricorda, vanno sempre sommati agli abbonati. Saranno poco più di trentamila tifosi, ma c’è ancora tempo per far si che possano aumentare.

MILAN - Dopo una breve tappa a casa, nella Capitale, si riparte di nuovo per San Siro. Questa volta c’è il Milan di Pioli da affrontare. La partita in programma il 6 maggio, alle 15. Il club rossonero ha messo a disposizione per gli ospiti 4.190 tagliandi, ne sono stati venduti solamente 1.939. Non si è chiusa in un lampo, come contro i nerazzurri, ci vorrà forse più tempo ma non si esclude la possibilità di un altro sold out.

