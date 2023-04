Inter - Lazio, un lunch match dal sapore di Champions. E quanto vale...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Le parole di Sarri avranno fatto riflettere: una partita alle 12.30 sembra una vera e propria follia viste le possibili temperature, anche se a Milano la pioggia battente dovrebbe avere la meglio sul sole. Una scelta quella della Lega discutibile, una scelta che regalerà a Inter e Lazio un lunch match dal sapore di Champions. Se da una parte i neroazzurri arrivano alla sfida con la rabbia e la voglia di vincere per accorciare sulla concorrenza, dall'altra i biancocelesti si trovano in una diametralmente opposta. Sarri teme quel limite mentale, spera che contro il Torino per i suoi sia stato solo un passo falso dovuto da stanchezza fisica e oggi si attende importanti risposte per garantirsi tre punti che sarebbero oro. Continuità potrebbe essere la parola chiave della partita. Come Sarri la chiede in campionato, infatti, Inzaghi spera di vedere in campo la stessa Inter che si è conquistata la semifinale di Champions League e la finale di Coppa Italia.

Due allenatori diversi, due stagioni completamente opposte perché, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, se da una parte l'allenatore biancoceleste ha ottenuto i risultati migliori in Serie A, dall'altra quello neroazzurro in campionato sta facendo molta più difficoltà rispetto alle coppe. Inzaghi sa' di giocarsi tanto, deve rientrare tra le prime quattro o rischia di veder saltare la sua panchina, forse anche con un'eventuale dinale di Champions. Lo stop di Milan e Roma, in questo senso, è un'occasione troppo ghiotta. Per l'Inter, sì, ma anche per la Lazio che deve sfruttare la chance per permettersi di fare un balzo in avanti che se non è decisivo, sicuramente è importante: andando a +7 da Milan e Roma e a + 10 dai neroazzurri. In ballo c'è il prestigio di giocare nella più importante competizione europea, in ballo ci sono 50/60 milioni a cui non può rinunciare l'Inter, ma neanche Lotito. Reduce dal più 'grave' rosso dei suoi quasi vent'anni di gestione ( 21,4 milioni), i soldi della Champions diventano fondamentali per dare continuità al percorso di crescita iniziato dalla società, senza essere costretta a ridimensionarsi in sede di campagna acquisti.

E RISPETTO ALL'ANDATA? - Lo ha detto Sarri, in maniera categorica, l'andata non c'entra niente con la partita di oggi. La Lazio è cambiata, l'Inter è pazza e, quindi imprevedibile. I neroazzurri sono in condizione, eccezion fatta per gli acciaccati Barella e Calhanoglu, gli uomini di Inzaghi hanno dimostrato una buona situazione fisica, basti pensare alle ultime prestazioni di Lukaku e Lautaro. La Lazio non si fa parlare dietro, risponde presente anche dopo lo stop col Torino. Rispetto all'andata c'è un Luis Alberto in più, oggi centrale nel gioco di Sarri e non più arma da partita in corso. Hysaj è cresciuto tantissimo, Casale si è preso la maglia da titolare garantendo clean sheet in continuazione. Le squadre sono cambiate, gli allenatori sono diversi: in questo lunch match sarà spettacolo.