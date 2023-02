Inter, le confessioni di Acerbi: "Inzaghi è rimasto lo stesso. Social? Non guardo gli insulti"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Nel giorno del suo 35esimo compleanno, Francesco Acerbi è stato intervistato ad Appiano Gentile da La Gazzetta dello sport, rivivendo i momenti più importanti della sua carriera e soffermandosi su ciò che più lo ha segnato nella vita, come la dura malattia che ha affrontato e vinto con coraggio. Tra i vari argomenti toccati ha parlato anche di Simone Inzaghi e di futuro. Ecco qualche spezzone di intervista.

ANCORA INTER - "Non lo so, è la verità. Vorrei restare, qui sto bene. Anzi, una cosa la so per certa: non arriverò un’altra volta ad agosto senza conoscere il mio futuro. A luglio voglio sapere dove giocherò. Spero si trovi una soluzione al più presto per il mio riscatto: ho 35 anni, ma sto benissimo fisicamente e mentalmente".

SIMONE INZAGHI - "È intelligente, simpatico, empatico, sempre positivo. È fortunato, ma la fortuna se la va a cercare e la merita. Un profondo conoscitore di calcio, sa tutti i giocatori del mondo: incredibile! Ed è uno che attrae le persone. Da Roma a Milano, è rimasto lo stesso».

SOCIAL - "Non sto a guardare chi scrive e insulta... Ho avuto compagni che ci restavano male: se succede questo, vuol dire che il carattere non è abbastanza forte. Ok, guarda pure, ma poi non piangerti addosso.".

FUTURO DA ALLENATORE? - "Vorrei farlo. Ma oggi pare quasi una moda, il patentino lo prende anche un idraulico. E va bene, è giusto che tutti abbiano questo sogno. Ma con un limite, si dia la priorità a chi ha giocato. Io mi sento portato, perché capisco i giocatori. E poi ho vissuto tutte le sfumature: ho toccato il fondo e sono andato in alto".