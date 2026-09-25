Italia - Belgio, l'Olimpico si prepara al debutto: il dato sugli spettatori
25.09.2026 10:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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RASSEGNA STAMPA - L’Italia di Mancini farà il suo debutto in Nations League in casa, all’Olimpico affronterà il Belgio. Una sfida particolare per gli azzurri, è la prima volta che tornano in campo in un match ufficiale dopo la disfatta contro la Bosnia che è costata la qualificazione al Mondiale.
Per l’occasione, riporta il Corriere dello Sport, sono stati staccati poco più di 39mila biglietti, ma la vendita proseguirà anche nella giornata di oggi e dunque, non si esclude che si possa arrivare a quota 40mila spettatori.
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