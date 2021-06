Italia - Galles, le pagelle dei quotidiani: Pessina protagonista, Verratti torna alla grande

Correa è il sacrificabile della Lazio. Era così se fosse rimasto Inzaghi e il discorso non è cambiato...

ULTIME DA FORMELLO CALCIOMERCATO LAZIO, OCCHI SU KOSTIC: È SFIDA ALL'INTER La Lazio progetta il futuro, Tare e Sarri sono in costante contatto per pianficare le mosse di mercato e individuare i profili migliori per alzare il livello della rosa e adattarle alle idee di calcio del nuovo allenatore. L'ultima idea biancoceleste - secondo quanto... WEBTV LAZIO, MOURINHO AFFUMICATO DA SARRI: IL "NUOVO" MURALE DI TESTACCIO - FOTO Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Dopo giorni di trattative estenuanti finalmente i tifosi biancocelesti hanno potuto festeggiare l'arrivo del nuovo tecnico. I social sono stati letteralmente invasi da sigarette, foto, e meme e ovviamente un... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, POROZO TORNA NEI RADAR DI TARE: LA VALUTAZIONE DEL BOAVISTA Jackson Porozo torna nei radar della Lazio. Secondo quanto riporta calciomercato.it, il club biancoceleste si sarebbe interessato nuovamente al difensore classe 2000 reduce dalla stagione trascorsa tra le fila del Boavista. Tra i giocatori decisivi per la salvezza della...