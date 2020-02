Italia, il preparatore atletico Pincolini: "Mental coach? Non indispensabili"

112 giorni all'Europeo e al debutto contro la Turchia. L'Italia di Roberto Mancini avrà tutto il tempo per arrivarci nella migliore condizione possibile. Anche se diversi infortuni e qualche giocatore non al meglio (di testa più che a livello fisico: vedi Belotti, Pellegrini, ecc...) non fanno dormire sonni tranquilli all'ex mister della Lazio. Ma niente allarmismi: testa bassa e lavorare. A tal proposito, tramite un'intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport e riportata dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, l'attuale preparatore atletico dell'Italia Under 21, Vincenzo Pincolini, si è espresso in merito a una preparazione ottimale in vista di un impegno importante qual è l'Europeo, evidenziando come - tramite la giusta strategia - si possa arrivare al top della forma anche in pochi mesi: "Bisogna andare alla ricerca della migliore condizione atletica negli allenamenti, ma è necessario fare attenzione a tutti i dettagli: dall'alimentazione al riposo, passando per il peso e... la testa. Allenamento e cibo procedono di pari passo: a seconda del tipo di lavoro che fai, devi mangiare determinati alimenti. Mental coach? Possono aiutare e non biasimo certo chi li usa, ma non li ritengo indispensabili".

