Italia, Mancini lancia l'allarme: "In attacco grossi problemi. Con Immobile ko..."

Non solo il campionato, la Serie A a breve si fermerà per lasciare di nuovo spazio alla Nazionale. Gli azzurri saranno infatti impegnati nelle gare di qualificazione agli Europei 2024. Primo impegno contro l'Inghilterra in programma il 23 marzo, il secondo contro Malta previsto invece per il 26. In vista di queste sfide il ct Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle pagine de Il Messaggero: “È importante cominciare bene, ci vuole uno stadio pieno di amore per l'Italia. Come ogni domenica in cui gioca il Napoli. In attacco i problemi sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Ci sono grossi interrogativi. Pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco. In difesa e a centrocampo le soluzioni ci sono. E lì in attacco che abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare. E non giocano”.