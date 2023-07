Italia, Paolo Maldini potrebbe entrare nello staff: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA. Il presidente della Federcalcio italiana Gabriele Gravina sta valutando la figura di Paolo Maldini come nuovo capo delegazione nello staff dell'Italia. Per questo ruolo ci sono altri papabili: Chiellini, Buffon e Oriali. Come riporta il Corriere dello Sport, entro il mese di luglio verrà fatta la scelta. Lo scorso 6 luglio, l'ex capo delegazione Gianluca Vialli avrebbe compiuto 59 anni. Il suo amico e attuale Ct della Nazionale, Roberto Mancini l'ha ricordato sui social e martedì 11 luglio ha postato una foto con l'arco di Wembley illuminato con i colori dell'Italia. A settembre (la selezione azzurra sfiderà il 9 la Macedonia, il 12 l'Ucraina), gli azzurri dovranno fare punti e inseguire l' Inghilterra nel girone per assicurarsi il pass per Euro 2024: che si terrà in Germania. Roberto Mancini, dopo l'estate, comincerà a lavorare con il nuovo capo delegazione per osservare da vicino l'Under 21 e 20, dove poter pescare qualche nuovo giocatore da inserire nella Nazionale maggiore. La persona che sostituirà Vialli dovrà avere un passato glorioso con la maglia azzurra, per portare avanti il lavoro di Gigi Riva prima e di Vialli poi. Ecco perché entro fine luglio verrà presa una decisione.

Chi sono i papabili. La Federazione sta vagliando alcuni nomi: Chiellini, Buffon, Oriali a cui si è aggiunto Paolo Maldini, recentemente esonerato dal Milan. L'ex direttore rossonero sta valutando il suo futuro: ci potrebbe essere una possibilità al Psg ma solo se il Presidente Nasser Al-Khelaifi mandasse via Luis Campos, attuale capo dell'area tecnica del club parigino. Un altro candidato è Lele Oriali, attuale team manager che potrebbe essere promosso. Poi ci sono Chiellini e Buffon. Il primo è sotto contratto con i Los Angeles fino a fine ottobre e potrebbe tornare alla Juve da dirigente. Il secondo, anche lui un campione del mondo 2006, potrebbe ritirarsi dal calcio giocato e visti i suoi numeri in azzurro: recordman di presenze (176) con l'Italia. Potrebbe essere il favorito.

