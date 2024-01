Italia, Spalletti riparte dalla Capitale: in agenda anche una visita a Formello

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sarà un mese ricco di impegni febbraio per il ct della Nazionale Luciano Spalletti, fresco vincitore della Panchina d'Oro per quanto fatto nella passata stagione con il Napoli. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport il tecnico è pronto a riprendere le visite ai centri sportivi e ai club e lo farà ripartendo proprio da Roma.

In questa settimana, o al massimo in quella successiva, Spalletti farà visita a mister Sarri a Formello e anche dall'allenatore della Roma De Rossi a Trigoria sempre tenendo in considerazione che le due formazioni saranno impegnate in Europa nella settimana tra l'11 e il 18 febbraio.