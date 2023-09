Italia, Zaccagni in dubbio: le condizioni dell'attaccante della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti vuole vederci chiaro, soprattutto in attacco. Ieri infatti, Mattia Zaccagni si è allenato con un lavoro differenziato rispetto a Immobile e compagni. Questa sera ci sarà l'Ucraina ad attenderli e nella testa del ct dell'Italia ci sono ancora dei dubbi da limare. Come riporta il Corriere dello Sport, il numero 20 della Lazio è uscito dalla notte di Skopje con un trauma al fianco sinistro, ancora dolorante. Questa mattina verrà controllato dai medici e portato sul campo per un test. Spalletti spera di recuperarlo: l’esterno biancoceleste copre bene la fascia, punta l’uomo e rientra. Il timore del ct però, è quello mettere due punte pure accanto a Immobile, con Raspadori e Zaniolo. Bisogna attendere il test di questa mattina, e nel caso in cui dovesse dare responso negativo, ecco che Spalletti sarebbe obbligato a puntare sulle alternative.