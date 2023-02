Juve, Chiesa all'attacco: "In Coppa Italia ci sarò, con la Lazio voglio..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Si è sentita eccome l'assenza di Federico Chiesa in questi mesi. L'attaccante della Juve è troppo importante per la squadra di Allegri, che spera di riaverlo al top della forma il prima possibile. Intanto stasera si gioca la maglia con Cuadrado per partire titolare contro la Lazio in Coppa Italia. Si è detto pronto l'esterno della Nazionale, che ai microfoni di Tuttosport ha dichiarato: "Spero di tornare al cento per cento il prima possibile, ma devo riprendere a giocare con continuità. Lo stavo facendo, c’è stato un piccolo intoppo per la partita con il Monza in casa, domani ci sarò e riprenderò quello che avevo lasciato".