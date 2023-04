Juve, Chiesa fa vacillare le certezze di Allegri: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non c’è pace per Chiesa e per Allegri. Il tecnico, dopo la diagnosi sulle condizioni fisiche del bianconero, era certo di recuperarlo almeno per la sfida contro l’Inter in Coppa Italia, ma mai essere troppo convinti. Il fastidio al ginocchio non dà tregua all’attaccante che, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, potrebbe essere sottoposto a un’artroscopia approfondita se il problema non dovesse essere risolto a breve. La giornata di oggi sarà decisa in tal senso, qualora il giocatore riuscisse a svolgere l’allenamento senza difficoltà allora potrebbe riavere la chance di figurare nella lista dei convocati per la gara di domani. Una grana per il toscano che, come ricorda il calendario, nel prossimo appuntamento in Campionato dovrà affrontare la Lazio all'Olimpico.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE