Juve | Dybala vuole arretrati e danni, ma il rinnovo con la Roma...

RASSEGNA STAMPA - Dopo l'interrogatorio di un'ora e mezza del 21 febbraio, non sembra finita la storia tra Paulo Dybala e la Juventus. L'argentino è stato ascoltato per approfondire la sua posizione nell'operazione Prisma che vuole fare luce sui conti del club. Il calciatore, come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, intende denunciare i bianconeri per il mancato rinnovo di contratto dopo che l'accordo era stato raggiunto. Sul quotidiano si legge che Dybala, attraverso il suo legale, “ha avanzato richiesta di risarcimento per il mancato rinnovo contrattuale, con mail del 12 maggio, lettera del 28 luglio e mail del 20 settembre 2022“. Durante l'interrogatorio il sudamericano ha detto di non essere a conoscenza della richiesta di risarcimento e che ha quello ci ha pensato l'avvocato Luca Ferrari, ma di volere i 3,7 milioni di arretrati che la Juventus gli deve. Una situazione ingarbugliata in cui anche Paulo rischia fino a un mese di squalifica se la Procura dovesse riuscire a dimostrare, come ipotizzato, il falso in bilancio del club. Una partita che si giocherà nelle aule dei tribunali. Intanto, come sottolinea Leggo, il futuro di Dybala alla Roma è legato a Mourinho. In caso di permanenza dello SpeciaOne, è pronto un rinnovo da 6 milioni a stagione per il campione del mondo. Dal contratto sparirebbe anche la tanto discussa clausola rescissoria, ma qualora il portoghese dovesse salutare la panchina giallorossa ipotizzare una permanenza dell'ex bianconero appare difficile.