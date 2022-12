Juve, la "legge del silenzio" di Agnelli ed Elkann: "Allegri deve stare attento..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera riguardo le intercettazioni tra i vertici bianconeri, sarebbe stato fatto anche il nome di Massimiliano Allegri nelle telefonate effettuate. Il 6 settembre del 2021, in un contatto telefonico tra Agnelli ed Elkann sarebbe stato detto da quest'ultimo: "Deve stare attento a non dire che le politiche che sono state fatte in questi anni erano dissennate, si è speso un sacco di soldi per dei giocatori che non sanno. E poi quelle che erano le prerogative di mercato, erano prerogative dei mercati in quel momento. Adesso bisogna gestire le cose al meglio tanto alla fine di quello che hanno fatto gli altri prima chi se ne frega".