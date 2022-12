Juve, la Uefa si sente tradita: ecco i retroscena e cosa rischia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il polverone Juventus si arricchisce ogni giorno di nuovi capitoli. La Uefa non rimane a guardare e sta studiando la situazione I bilanci bianconeri del 2019, 2020 e 2021 sono sotto la lente di ingrandimento tra la plusvalenze fittizie e manovre sugli stipendi dei calciatori durante la pandemia Covid. Non è finita qui perché la Uefa potrebbe anche tornare sui propri passi. La confederazione aveva raggiunto con i bianconeri un settlement agreement sui conti, in base alla politica del financial fair play. Il club piemontese aveva paletti precisi e aveva patteggiato una multa da 3,5 milioni con altri 19,5 da pagare in caso non venissero rispettati ulteriori paletti sugli esercizi delle prossime tre stagioni. A Nyon pensano, però, che l'accordo sia stato stipulato su conti non veritieri e abbassati rispetto alla realtà. Qualora la Juventus dovesse essere ritenuta colpevole il club rischia l'esclusione dalle coppe europee per le prossime stagioni oltre a una multa. Sanzione economica che rischia anche in Italia insieme a una penalizzazione in classifica e alle squalifiche personali. Lo spettro retrocessione, qualora tutti i capi d'accusa venissero confermati, non sarebbe così remoto.