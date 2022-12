Karsdorp, tre ipotesi per una soluzione. E non si esclude lo strappo definitivo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In tre giorni può cambiare tutto. Ma può anche rimanere la stessa situazione di stallo. Dipende tutto dai protagonisti. O meglio, dal protagonista, cioè Rick Karsdorp. L'olandese è stato convocato a Trigoria per il dodici mattina: ci si aspetta che si presenti. Quello che è successo nelle scorse settimane, tuttavia, non passerà sotto traccia: è infatti in arrivo una multa molto salata da parte del club al ragazzo per non essersi presentato prima al Bernardini e poi in Giappone. Su questo Pinto e la proprietà, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non ammettono deroghe.

LE IPOTESI - La prima possibilità è che Karsdorp si presenti, si scusi, chiarisca con Mourinho e si stabilisca una sorta di tregua armata. La seconda, la più probabile, è che l'olandese torni nel centro sportivo, ma inizi ad allenarsi con i giocatori che non fanno più parte del progetto. Infine, c'è la possibilità che il ragazzo decida di non presentarsi, arrivando allo strappo definitivo col club. La Roma lo multerebbe di nuovo e a quel punto trovare qualsiasi margine per ricucire sarebbe impossibile. Chi è vicino a Rick smentisce quest'ipotesi, spiegando che la mancata presenza prima della partenza per il Giappone fosse legata a un effettivo disagio. La pubblica accusa di Mourinho, gli insulti via social e sotto casa: il terzino era davvero scosso.

