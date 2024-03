Koulibaly non dimentica Sarri: "Gli devo tantissimo, con Calzona..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lunga intervista de La Gazzetta dello Sport a Kalidou Koulibaly, ex centrale del Napoli ora in forza all'Al Hilal di Sergej Milinkovic-Savic. Il senegalese ha parlato in particolare della stagione degli azzurri, tutt'altro che semplice dopo lo Scudetto vinto. Su tutti si è soffermato sulle difficoltà dell'attuale formazione di Calzona, ricordando quanto anche lui in passato sia cresciuto con il tecnico e con Maurizio Sarri, ora alla Lazio. Queste le sue parole in merito: "Ogni tecnico ha bisogno di tempo per dare le sue idee. È come se fosse partito un nuovo ciclo: il Napoli aveva bisogno di un allenatore che continuasse il lavoro di Spalletti, ma è stato difficile prima con Garcia poi con Mazzarri. Ma oggi abbiamo Ciccio Calzona: conosce molto bene la società e l’ambiente, tanti giocatori sono cresciuti anche grazie a lui, come è successo a me: a lui e Sarri devo tantissimo".