La Lazio attende la risposta di Kamada: sarà rinnovo o addio?

Daichi Kamada entro il 30 maggio deciderà se rimanere alla Lazio. Il centrocampista giapponese entro questa data può esercitare la clausola di rinnovo presente sul suo contratto. Ancora venti giorni e si saprà il futuro del nipponico. Con l'avvento di Tudor la fiducia nei confronti del giapponese è cresciuta in maniera esponenziale tanto da giocare sempre, eccetto una gara saltata per infortunio. Come riporta il Corriere dello Sport, per prendere la sua decisione Daichi ha ancora tre settimane scarse, ma in realtà potrebbe necessitare di molto meno tempo.

In questi giorni l'ex centrocampista dell'Eintracht sta valutando pro e contro in merito alla sua esperienza alla Lazio. Come detto con la nuova gestione Tudor ha guadagnato sempre più spazio in termini di minutaggio ed è cresciuta la fiducia riposta nei suoi confronti, dopo mesi piuttosto complicati. Se il nipponico decidesse di esercitare la clausola il rinnovo sarebbe automatico per altre tre stagioni.

La Lazio vorrebbe che Daichi rimanesse per continuare a puntare su di lui e lo spazio che gli ha concesso Tudor in queste settimane potrebbe fargli cambiare idea, mentre fino a qualche settimana fa praticamente già certo di lasciare Roma. Come riporta il quotidiano sportivo romano, delle otto gare sotto la gestione Tudor ne ha saltata soltanto uno per infortunio e nelle altre sette è sempre sceso in campo totalizzando 523 minuti, circa la metà dei 1124 collezionati sotto la gestione Sarri nelle precedenti 40. Nei mesi precedenti era sembrato un corpo estraneo rispetto alla squadra. E ogni volta che entrava in campo era abulico e poco coinvolto, mentre adesso è al centro della squadra e sta facendo vedere alcune buone cose che si erano viste quando indossava la maglia dell'Eintracht.

Come detto, Kamada potrebbe decidere di rimanere esercitando la clausola del suo contratto entro il 30 maggio oppure farla scadere e rinegoziare il suo contratto con la Lazio. La società biancoceleste si augura di risolvere quanto prima questa situazione per capire se la prossima stagione potrà contare o meno sul centrocampista giapponese.

