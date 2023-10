La Lazio cerca riscatto in Champions: sfida cruciale al Celtic Park

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Nella sfida di questa sera contro il Celtic, la Lazio conta sull'apporto dei giocatori chiave, con un focus su Ciro Immobile, mentre altri attaccanti come Felipe Anderson, Luis Alberto, Zaccagni e Isaksen devono migliorare il loro rendimento in Champions League. Pedro, esperto in questa competizione, potrebbe rivelarsi un alleato prezioso. A centrocampo, Vecino, Guendouzi e Kamada hanno dimostrato di poter segnare. La squadra dovrà gestire al meglio l'ambiente caloroso del Celtic Park e sfruttare la loro precisione nel gioco. In assenza di Milinkovic, è fondamentale che i "senatori" laziali si mettano in gioco per ottenere una vittoria necessaria. Scrive così La Gazzetta dello Sport.