La Lazio chiama a raccolta gli eroi del 26 maggio: il programma

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio sta organizzando un evento per festeggiare il decennale della conquista della Coppa Italia contro la Roma. All'Olimpico è stato invitato Lulic, nel giorno del match con la Cremonese e il club sta pensando di invitare anche gli altri eroi che parteciparono a quella finale storica. Come riporta la rassegna di Radiosei, in settimana sarà svelata la maglia celebrativa: pronta per le ultime due gare. Lulic ha risposto presente all'invito, avrà la festa che merita. L'esterno bosniaco sarà all'Olimpico per Lazio-Cremonese, aspettando che venga comunicato giorno e orario definitivo. La Lega deve ancora decidere anticipi e posticipi delle ultime due giornate. Molto dipenderà dai risultati delle italiane nelle coppe europee. Lulic verrà festeggiato nel modo che merita dopo un addio burrascoso. Dopo due anni tornerà nello stadio che l'ha reso famoso. La Lazio sta valutando di invitare tutta la squadra del 26 maggio 2013, tutti gli eroi di quel trionfo che rimarrà per sempre impresso nella memoria di tutti i tifosi e non solo. Per l'occasione potrebbero tornare Hernanes, Mauri, Klose, Ledesma e magari anche mister Petkovic. Alcuni di loro sono rimasti a vivere a Roma altri sono tornati nei loro paesi d'origine. Quasi tutti hanno smesso, ma non tutti. Per esempio Candreva, autore del cross decisivo nella finale, gioca ancora nelle fila della Salernitana. La gara contro la Cremonese potrebbe garantire la qualificazione alla prossima Champions. La Lazio è attesa prima dall'Udinese dove si spera di chiudere la pratica. Una corsa punto a punto su cui potrebbe incidere anche la decisione nei confronti della Juventus, la cui penalizzazione potrebbe aiutare le aquile.

