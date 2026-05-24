La Lazio chiude a quota 54 punti: a Sarri è andata peggio solo a Empoli
24.05.2026 14:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Con i 3 punti conquistati contro il Pisa, la Lazio chiude il campionato al nono posto con 54 punti. Una stagione indubbiamente negativa, anche per Sarri: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, da quando allena in Serie A, dalla stagione 2014-2015, il tecnico toscano non aveva mai chiuso un campionato con così pochi punti, soltanto nella sua annata d’esordio con l’Empoli ne aveva conquistati meno (42).
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.