La Lazio di Martini: "Il Maestro, Chinaglia, Pulici e Re Cecconi: ve li racconto"

Cinquant'anni dal primo Scudetto della Lazio: "Eravamo considerati la feccia del calcio, e invece eravamo leggenda". Sulle colonne de Il Messaggero Luigi Martini, uno degli eroi del 1974, ha ripercorso la storica impresa soffermandosi su diversi singoli di quella squadra.

MAESTRELLI - "Era talmente grande da mettere in ombra il nostro reale valore", dice Martini, sottolineando quanto fosse carismatico e saggio, oltre che poi un grande allenatore di calcio. Sostiene che è stato il Maestro a inventare il calcio olandese del '74.

PULICI - Era "il principale agente del Maestro", come lo descrive Martini. Come ha raccontato a tutti anni dopo, il portiere riferiva all'allenatore tutto ciò che lui non vedeva durante la settimana.

PETRELLI - "Se gli girava male, era terribile". Martini ricorda alcuni episodi di 'follia' di Petrelli: una volta è addirittura arrivato a 'spaccare' un sopracciglio a un uno. "Raccogliemmo 750mila lire e Tommaso le diede al ferito, che ci ringraziò", dice l'ex terzino.

WILSON - "Era la mente che sapeva muovere Chinaglia". Martini dice che riusciva a coltivare la forza che si sprigionava da tutta la squadra. Parlava con Long John e lo faceva impazzire per farlo andare al massimo in campo.

ODDI - "Il fratello unico di Chinaglia". Riusciva a calmarlo dandogli torto, racconta Martini. Oddi era capace di dire la verità a Chinaglia in modo crudo, ed era anche l'unica che accettava.

MARTINI - Si racconta: "Mi hanno scartato tutti, dalla Fiorentina alla Juventus". Per questo poi è diventato un 'romano di Lucca': "Giocavo a calcio perché correvo più di chiunque altro", dice.

NANNI - "Era sempre positivo", dice Martini. Stava sempre in mezzo a un mucchio selvaggio, al suo posto, e le botte che gli davano in campo gli rimbalzavano.

FRUSTALUPI - "C'era la squadra e poi lui". Come racconta Martini, metteva sempre il pallone dove lo voleva il compagno. Secondo lui è stato all'altezza di Gianni Rivera, ma se ne è parlato poco.

RE CECCONI - "Non era con me per una lotta di potere", afferma l'ex terzino. Re Cecconi non capiva perché Chinaglia insultasse i compagni invece di incoraggiarli a fare sempre meglio. Martini dice che si apriva solo con quelli di cui si fidava.

GARLASCHELLI - "Un poeta". Martini racconta che dava ragione a tutti perché era il piccolo, ma alla fine li raggirava facendo il furbo.

CHINAGLIA - "Eravamo come fratelli", racconta. Per l'ex terzino era il Tyson del calcio, lo aiutava a combattere il diavolo che aveva dentro. Chinaglia se non segnava stava male, anche quando la Lazio vinceva 3-0. Una volta a Martini ha detto: "Senza Tommaso io non avrei avuto nulla e sarei morto".

GLI ALTRI - Per Martini sono stati fondamentali anche Moriggi, Facco e Polentes. Si allenavano sempre con grande serietà, anche se sapevano di non giocare mai. "Le riserve erano la Curva Nord dentro lo spogliatoio", dice.

LENZINI - "Era il capo dei metti del '74". L'ex terzino della Lazio racconta che il presidente Lenzini è riuscito a mostrare la sua grandezza grazie a Maestrelli. E una volta è arrivato addirittura a rifiutare 2,5 miliardi per Martini e Re Cecconi.