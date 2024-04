La Lazio non reagisce, lo svantaggio è fatale: ecco il dato che fa paura

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È il momento di reagire, scrive il Corriere dello Sport riferendosi alla Lazio. Una volta che prende gol, la formazione biancoceleste non ha mai la forza di ribaltare il punteggio, e spesso nemmeno di pareggiare. Con Tudor quest'aspetto non è cambiato molto, vista la prestazione offerta nel derby. In stagione la squadra è passata in svantaggio ben 18 volte, con un totale di 14 sconfitte. Pochissime sono state le rimonte: il doppio incontro con il Frosinone (3-1/2-3), il match in Scozia con il Celtic (1-2) e la gioia finale incontenibile del gol di Provedel contro l'Atletico Madrid che ha portato 'solo' al pari (1-1).

Tutto il resto è da dimenticare. Quando la Lazio è andata sotto, ha poi perso: è successo nel 77% dei casi (14 su 18), un dato che fa paura. È successo, per esempio, contro Genoa (0-1), Milan (2-0), Bologna (1-0), Inter (0-2), ancora Milan (0-1) e Roma (1-0). In altre, invece, è uscita sconfitta segnando un gol inutile ai fini del risultato, come contro Juventus (3-1), Atalanta (3-1) e Udinese (1-2). In Serie A sono 9 gare perse su 11. In Champions League, oltre alle già citate Atletico a Roma e Celtic in Scozia, i biancocelesti sono crollati con il Feyenoord in Olanda (3-1), con gli spagnoli a Madrid (2-0) e con il Bayern Monaco in Germania (3-0). A queste vanno aggiunte le sconfitte senza storia in Supercoppa Italiana a Riyad contro l'Inter (3-0) e in Coppa Italia contro la Juventus a Torino (2-0).

In ben 10 occasioni, delle famose 18 in svantaggio, l'avversaria ha chiuso con la porta inviolata. Al conto si aggiungono anche tutte le rimonte subite: ci è riuscito il Lecce (2-1), la Salernitana (2-1), il Bologna (1-2) e la Fiorentina (2-1). Sono 18 sconfitte in stagione, di cui 13 in Serie A, 3 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa. Come sottolinea il Corriere dello Sport, va cambiato l'aspetto mentale su cui Tudor sta cercando di intervenire. Così non si può pensare in grande: la Lazio deve invertire la rotta.