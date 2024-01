La Repubblica: "La Supercoppa non piace agli arabi”. Ecco perché...

RASSEGNA STAMPA - Napoli-Fiorentina non sarà sold out. Probabile che ci siano più spettatori per Inter-Lazio, ma l'accoglienza saudita è stata fredda. L'edizione odierna de La Repubblica spiega uno dei possibili motivi. Alla vigilia della prima semifinale, i giornalisti sauditi chiedevano ai colleghi italiani come mai a Riad fossero state mandate Fiorentina e Lazio, «al posto di Juventus e Milan», quasi fosse uno sgarbo. La Supercoppa Italia in Arabia rischia di far discutere ancora.

Come sottolinea il quotidiano, quello che invece teme l’organizzazione saudita sono gli incidenti politici e d’immagine. Per la Supercoppa spagnola, conclusa lunedì scorso con la vittoria del Real Madrid sul Barcellona per 4-1, il comitato d’accoglienza aveva organizzato spettacoli di flamenco itineranti, ritenuti ridicoli se non offensivi dai media spagnoli. E in finale il pubblico ha fischiato Toni Kroos, che aveva definito la scelta di giocare a Riad «una decisione per soldi e contro il calcio». Anche peggio era andata a dicembre per la Supercoppa turca, con le squadre di Galatasary e Fenerbahçe che si sono rifiutate di scendere in campo, dopo lo stop delle autorità a striscioni e maglie con riferimenti ad Atatürk, padre della moderna Turchia, nel centenario dalla nascita della Repubblica.