Lazio, a Cagliari tutto su Immobile: può essere lui la cura

RASSEGNA STAMPA - Lampi di Ciro Immobile. Nella brutta sconfitta di Bergamo l'unica nota lieta per la Lazio di Maurizio Sarri è stato il capitano. Tornato in campo dopo la squalifica la sua prestazione nella ripresa, quando ha rilevato il posto di Castellanos, è stata convincete.

Si è procurato il rigore e lo ha trasformato mettendo in rete il gol numero 199, è andato vicinissimo alla doppietta e ora punta tutto sulla gara di Cagliari. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero Sarri ripartirà da lui, che ha messo nel mirino le 200 reti, per provare a dare una scossa non solo ai risultati ma anche al reparto offensivo che mai come quest'anno non riesce a decollare.