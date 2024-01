Lazio, a Guendouzi e Rovella le chiavi del centrocampo: ecco cosa gli ha chiesto Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

Senza Luis Alberto toccherà a Guendouzi e Rovella prendere in mano il centrocampo. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che rimarca come siano diventati indispensabili e ormai i preferiti da Sarri sulla destra e al centro della mediana biancoceleste, lì dove nella passata stagione figuravano Cataldi e Milinkovic Savic. In cinque mesi i due nuovi innesti si sono ben integrati e si sono guadagnati un posto da titolare al posto di Kamada e lo stesso Cataldi. Da loro due il tecnico si aspetta molto, sia in fase di costruzione, sia in fase conclusiva. Non serve quindi ora solo "coprire" ma anche verticalizzare e creare occasioni: l'assenza di Luis Alberto lo richiede. Certo, non sarà facile sostituire il Mago, ma Sarri confida anche nelle capacità di tiro dei suoi due centrocampisti. E quando è stato l'unico gol finora di Rovella in Serie A? A Udine, nello scorso campionato, quando vestiva la maglia del Monza. Un buon presagio? Staremo a vedere.