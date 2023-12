Lazio, a Madrid è mancato il vero Immobile: agli ottavi per tornare a segnare (e sognare)

TUTTOmercatoWEB.com

Contro l'Atletico Madrid la mancanza del vero Ciro Immobile si è sentita, e non poco. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il bomber ha segnato 8 gol nelle 10 partite giocate in Champions con la maglia della Lazio, numeri importanti ma che hanno sicuramente bisogno di crescere. La squadra ha bisogno di lui e lui di ritornare a segnare in Europa dopo la doppietta contro il Celtic. Tre reti nelle ultime due partite giocate nella competizione contro gli scozzesi e il Feyenoord, cioè tutte quelle realizzate nelle sfide di ritorno della Lazio in Champions. Ora Ciro avrà davanti altre due occasioni importantissime per tornare a segnare: Sarri agli ottavi di finale ha bisogno della sua versione migliore.