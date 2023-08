Lazio, affidati a Felipe Anderson: contro il Genoa sa come si fa

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La battuta d'arresto contro il Lecce impone una pronta reazione in casa Lazio. La sfida con il Genoa è già uno snodo cruciale per gli aquilotti che per riemergere devono puntare sui loro elementi più importanti. Tra questi c'è Felipe Anderson che ha vissuto il finale della passata stagione un po' sottotono e nemmeno a Lecce è apparso chissà quanto ispirato. Come riporta Il Corriere dello Sport, in terra salentina ha giocato appena 40 palloni ed ha effettuato 26 passaggi, di cui 15 in avanti. La logica conseguenza è stata la sostituzione dopo appena 55' di gioco. Con Sarri in questi due anni si è lasciato alle spalle quella discontinuità cronica che aveva caratterizzato la sua prima esperienza in biancoceleste.

I numeri favorevoli contro il Genoa

Domenica sarà la sua partita numero 100 da quando è tornato alla Lazio. Di fatto non ha saltato un match e ciò è indice di come il tecnico abbia puntato su di lui limando anche i suoi difetti del passato. Servirà però la miglior versione di FA7 quello che finora ha collezionato 99 presenze condite da 19 gol e 17 assist. Ha già fatto male al Grifone in passato nei precedenti all'Olimpico. Nel 2015 mise a segno un gol di rara bellezza con un destro a giro sotto l'incrocio dei pali. Nell'annata successiva oltre ad andare a segno si procurò un rigore e servì l'assist per il gol di Wallace. Nella stagione 2021/2022 ha invece servito il passaggio vincente per il momentaneo 1-0 di Pedro. Dunque, servirà questo versione del Pibe per dare nuova linfa alle ambizioni della Lazio.