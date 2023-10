Lazio, al Mapei per invertire il trend negativo e tornare a vincere in trasferta

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Vincere a Reggio Emilia per risalire in classifica e tornare a fare punti in trasferta. È questo l'obiettivo della Lazio che in questo avvio di stagione ha collezionato già 3 sconfitte nelle prime 4 trasferte di campionato. Come riporta "Il Corriere dello Sport" lo scorso in tutto l'arco della stagione furono 4 i k.o lontano dall'Olimpico. Quest'anno di fatto la formazione di Sarri si è già giocata i suoi jolly. L'unico sussulto è stato quello di Napoli alla terza giornata, per il resto sono arrivate le sconfitte contro Lecce, Juventus e Milan. Certo erano trasferte difficili, ma già il k.o del Via del Mare con la rimonta subita nei minuti finali aveva lasciato un bel po' di delusione.

INVERTIRE IL TREND - Ormai però questo è il passato e seppur bruci ancora è tempo di guardare avanti e di pensare alle prossime partite. La sfida con il Sassuolo deve rappresentare quel cambio di passo anche in virtù della tradizione favorevole con ben 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte in 10 precedenti. Inoltre qualora dovesse arrivare una sconfitta al Mapei Stadium sarebbe la terza di fila in campionato lontano dalle mura amiche. L'ultima volta che gli aquilotti hanno fatto così male risale al finale di stagione 2020/2021 quando addirittura furono ben 4 le debacle consecutive in trasferta. Niente allarmismi però. Anche lo scorso anno la Lazio aveva perso le medesime gare in trasferta con la differenza però che sono avvenute in periodi differenti della stagione. Adesso però non si può più sbagliare.

STABILITà - A prescindere dai numeri ciò che conta in questa fase è trovare quella continuità che aveva caratterizzato Romagnoli e compagni nel corso del campionato passato. Celtic e Atalanta sono stati due squilli importanti, ma è necessario dare ulteriore linfa per non renderli vani. Vincendo in terra emiliana la compagine romana si avvicinerebbe a quella zona europea sicuramente più adatta ad una formazione con queste potenzialità.