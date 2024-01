Lazio, altri esami in vista per Castellanos: quanto rischia di fermarsi

RASSEGNA STAMPA - L’esito degli esami a cui è stato sottoposto Castellanos, nei giorni successivi al derby, ha certificato una lesione di basso-medio grado all’adduttore, costringendolo a uno stop di cui i tempi sono ancora da quantificare. Come riferisce il Corriere dello Sport, a Formello sperano di riuscirle a portarlo in Arabia Saudita per la Supercoppa, la partenza è in programma martedì dopo il giorno di riposo, ma dovranno attendere ulteriori esami che al momento non sembrano essere fiduciosi. Nelle prossime ore l’argentino effettuerà altri controlli, il rischio è che potrebbe fermarsi per due settimane saltando così anche la trasferta a Ryad a meno che non parta lo stesso per proseguire le cure con una piccolissima chance di essere lanciato in corsa in caso di qualificazione alla finale. Non resta che attendere per capire bene come la società deciderà poi di muoversi.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE