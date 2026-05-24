Lazio, anche Gigot è in uscita: spunta un club dalla Francia
RASSEGNA STAMPA - Sarà una lunga estate di addii e, inevitabilmente, nuovi arrivi in casa Lazio. A stretto giro il club dovrà risolvere la questione allenatore, poi aspettando il verdetto sul mercato dovrà programmare le mosse per ricostruire la squadra.
Almeno per il momento, però, la maggior parte delle certezze riguardano gli addii. Tanti i giocatori pronti a lasciare la Lazio, tra questi anche Samuel Gigot. Il centrale francese, complici anche diversi acciacchi fisici, non ha trovato spazio in stagione ed è pronto ora a una nuova avventura.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, il difensore potrebbe tornare in patria, dove piace al Nantes. L’addio alla Lazio, rimandato a gennaio scorso per gli acciacchi di Gigot, sembra ormai solo questione di tempo visto anche il contratto in scadenza nel 2027 e l’alto ingaggio percepito.