Lazio, ancora troppi pochi gol: Sarri contro l'Inter si affida ai numeri all'Olimpico

RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Sarri 3.0 stenta a decollare. L'anno scorso era stata data una svolta importante, soprattutto dal punto di vista realizzativo. Quest'anno tutto il contrario, e i dati stanno passando alla storia come i più negativi in assoluto. Il possesso palla sterile (53,8% di media in A) non aiuta in zona gol: i biancocelesti vanno al tiro, in media, ogni 47 passaggi. Numeri altissimi: è la squadra che ci mette di più a tentare la conclusione.

A Verona c'è stato un lampo del vecchio Zaccagni. A Madrid, invece, qualche occasione, ma mai così pericolosa da impensierire Oblak. E domenica sera c'è l'Inter di Inzaghi, che al contrario della Lazio viaggia a un media di 2.47 reti a partita (quarto dato migliore nei top 5 campionati europei dopo Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e PSG). Un altro mondo, praticamente. Come se non bastasse, i nerazzurri hanno una media di 0.47 gol subiti a gara e il maggior numero di clean sheet in Europa (10, come il Nizza). Sarri, a questo punto, può sperare in qualche numero positivo all'Olimpico: in casa i biancocelesti hanno incassato solo quattro reti, nessuno ha fatto lo stesso.

Anche se l'Inter a Roma, contro la Lazio, ha sempre segnato, almeno nelle ultime sette partite. La vittoria però manca dal 29 ottobre 2018 (0-3 con doppietta di Icardi e gol di Brozovic). Da allora solo tre vittorie capitoline e un pareggio. Una sorta di bestia nera: i nerazzurri hanno perso otto gare fuori casa contro la Lazio in Serie A dall’inizio dello scorso decennio, solo contro la Juventus è uscita sconfitta più volte (9). I numeri, però, non bastano. Per battere l'armata di Simone Inzaghi serve una grande prestazione sul campo.