Lazio, apprensione per la Champions: riaffiorano dubbi e vecchi fantasmi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ha faticato la Lazio contro il Lecce, ma alla fine l’ha spuntata. Un punto che vale oro considerando la strada tortuosa verso la Champions. Una brusca frenata quella dei biancocelesti che però, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, a Sarri e i suoi bastano cinque punti per guadagnarsi il quarto posto, che li vedrebbe favoriti in caso di ex aequo con Milan e Roma. La strada è in salita, la situazione non è delle più tranquille. Sono aumentati dubbi e apprensioni, ma niente che il tecnico non avesse già previsto. Ormai conosce troppo bene il suo gruppo. Sembrano essere riaffiorati i fantasmi del passato, la mente vola al 2018, nonostante qualcosa nel frattempo sia cambiato. Cosa sta succedendo? Domanda frequente nella testa di molti, forse anche nella loro. Diverse le cause di questa perdita di brillantezza: dalle condizioni fisiche compromesse degli interpreti che dall’inizio non hanno mai smesso di giocare, alle disavventure di Immobile passando per il Mondiale che ha lasciato strascichi. Senza contare il nervosismo generale e la pressione. La vicinanza all’obiettivo potrebbe aver scatenato in loro un senso di tranquillità che però ora gli si sta ritorcendo contro, c’è bisogno di una scossa prima che si vedano sfilare del tutto il sogno dell’Europa.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE