Lazio artista del dribbling: il dato in Serie A è tra i migliori di tutti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è una squadra che se recupera la forma fisica e riesce a esprimersi a un determinato ritmo diventa difficile da contrastare. Il suo gioco è ormai noto a tutti in Serie A, ma questo non basta per metterla in difficoltà in quei momenti in cui il fisico e la testa reggono e le consentono di determinare l'andamento di una gara. Una speranza che i tifosi, e lo stesso Baroni, sperano possa tornare a essere realtà già questa sera contro il Torino.

Avere benzina nelle gambe significa essere in grado di riuscire in giocate che, altrimenti, diventano più difficoltose. Significa saper mantenere la calma e scegliere i momenti giusti perché si è più lucidi anche sotto l'aspetto mentale. Quello che è mancato alla Lazio nelle ultime partite di campionato, e non solo. Questa squadra, d'altronde, non ha grossi limiti da un punto di vista tecnico e a sottolinearlo sono gli stessi numeri.

LAZIO ARTISTA DEL DRIBBLING - Come riporta l'edizione odierna del Tempo, in Serie A solo il Milan è riuscito a completare più dribbling dei biancocelesti arrivando a toccare quota 270. La squadra di Marco Baroni che, invece, occupa la seconda posizione si è fermata a 244 dribbling riusciti in 29 partite di Serie A, con una super media di 8,4 a partita. Merito dei propri esterni, merito di Zaccagni, Isaksen e Tavares, ma merito anche di una rosa che non aveva più paura di osare e che ora è chiamata a ritrovare quelal fiducia.