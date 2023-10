Lazio-Atalanta, la strategia di Sarri per affrontare "la partita dell’anno"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Poche ore separano la Lazio dall’appuntamento con l’Atalanta, c’è apprensione e curiosità nel capire in che modo i biancocelesti approcceranno alla sfida. Il successo ottenuto in Champions ha portato entusiasmo, ma non basta da solo per cambiare la rotta in campionato. Sarri sta provando a scuotere i suoi ragazzi, lo fa con le parole durissime che ha rilasciato finora nelle interviste. Dritte, spera, a colpire il cuore della squadra per ottenere una reazione che si auspica arrivi il prima possibile. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, anche il ritiro obbligatorio è parte del piano del mister che ha definito l’incontro di oggi, nel suo discorso alla squadra, “La partita dell’anno”. Ha un valore ben preciso, può essere fatale per la stagione.

La Lazio deve rialzarsi, la crisi deve essere superata per il bene anche della classifica che al momento piange. Sette punti come le giornate giocate finora, esclusa quella di oggi, non erano così pochi dalla stagione 2007/08 quando alla guida c’era Delio Rossi. L’unica vittoria in casa è stata quella col Torino, in cui è riuscita a registrare il clean sheet contrariamente alla Dea che ne ha raccolti cinque dall’inizio della stagione.

