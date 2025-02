Lazio, Baroni insegue la cinquina: a Venezia per la Champions (e non solo)

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tre punti come imperativo. Per conservare un posto in zona Champions e prolungare una striscia di successi lontano dall'Olimpico che comincia a farsi interessante. Lazio a Venezia insegue la quinta vittoria di fila in trasferta in campionato. Una serie che, riporta La Gazzetta dello Sport, è iniziata l'8 dicembre sul campo del Napoli (0-1), continuata a Lecce il 21 dicembre e confermata dai successi di Verona e Cagliari. In pratica, negli ultimi due mesi e mezzo la formazione di Baroni non ha sbagliato nulla quando si è trattato di giocare lontano da Roma. Ha perso solamente il derby, che però non può esser considerata una trasferta in senso stretto. La Lazio da viaggio, una sorta di rullo compressore. E tale dovrà essere anche questo pomeriggio, dove peraltro la tradizione non è particolarmente favorevole: solo tre successi in undici precedenti.

TORNA ALLA HOMEPAGE