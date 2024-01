Lazio - Bayern, pioggia d'amore a San Valentino: il dato sui biglietti venduti

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È la sera del grande ballo: nel giorno più romantico di tutti, i tifosi della Lazio si stringono intorno alla loro fede e al loro amore di una vita. Il 14 febbraio non ci saranno cene prenotate al ristorante o regali sdolcinati. Allo Stadio Olimpico arriva il Bayern Monaco per un appuntamento che capita poche volte nella storia.

La formazione di Sarri dovrà indossare il vestito più bello per passare al meglio la serata. E così anche i tifosi, pronti a creare l'atmosfera delle grandi occasioni. Come sempre non hanno intenzione di lasciare da sola la propria squadra, nemmeno a San Valentino. I dati sui biglietti venduti parlano chiaro: in poco più di 24 ore sono già ben 22.400 i tagliandi staccati (dalle 16 del 29 gennaio).

In passato, contro Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic si era arrivati rispettivamente a 46.168, 32.000 e 50.555 spettatori, per una media di circa 43.000 presenze grazie soprattutto ai mini-abbonamenti (già superati numericamente per la sfida contro i tedeschi). Di questo passo, verranno confermate (e anche superate) queste cifre. L'amore del popolo laziale risuona sempre di più, soprattutto nella festa degli innamorati.