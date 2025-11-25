Lazio blindata: Provedel torna il portiere dei record

Dopo un periodo difficile il portiere friulano si sta riprendendo la scena a suon di clean sheet

RASSEGNA STAMPA - Ivan Provedel si è sporcato appena i guanti domenica sera. Un solo tiro in porta, peraltro centrale e senza rischi: è l’immagine perfetta della nuova solidità della Lazio, che nelle prime dodici giornate ha collezionato già sette clean sheet.

Un dato così parla da solo e rimanda alla stagione 2022/23, quella in cui Provedel entrò nella storia biancoceleste (e della Serie A) con 21 partite senza subire gol, eguagliando nel record assoluto portieri come Cudicini, Rossi, Buffon e De Sanctis. La Lazio di oggi non è quella macchina impeccabile di due anni fa, ma il trend difensivo è simile.

Provedel, come da tradizione, si tiene lontano da ogni riflettore: "Il merito è dei miei compagni, io non ho fatto chissà che interventi. Ho subìto solo un tiro". Parole che raccontano la sua umiltà, ma anche il lavoro difensivo della squadra. Dopo un periodo difficile, il portiere ha ritrovato equilibrio. La ritrovata sicurezza nasce da un atteggiamento collettivo: la Lazio si muove compatta, riduce gli spazi, difende da squadra anche quando fa fatica a imporre il proprio gioco.

Il portiere è tornato a essere un valore aggiunto: un clean sheet alla volta, una parata alla volta, si sta riprendendo la scena. E, come racconta il Corriere dello Sport, punta anche al rinnovo: "Io penso solo a lavorare, il campo dirà se posso restare ancora. Spero di convincere tutti". Finora, ci sta riuscendo.