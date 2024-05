Lazio, c'è da blindare l'Europa. E Lotito sogna il sesto posto per...

RASSEGNA STAMPA - Tre partite, tre vittorie. È il sogno della Lazio e ciò che si aspetta la società: chiudere il campionato a 65 punti e poi vedere cosa accadrà. Adesso dai giocatori si attende una risposta sul campo e in termini di risultati. All'Olimpico contro l'Empoli basta solo un pareggio per blindare l'ottavo posto (come minimo) e garantirsi la qualificazione almeno in Conference League (non molto gradita a Formello, scrive il Corriere dello Sport).

L'obiettivo minimo è terminare la stagione almeno in settima posizione e giocare l'Europa League. Nel caso in cui però l'Atalanta dovesse vincere la finale contro il Leverkusen e finire fuori dalle prime quattro, allora in Champions League ci andrebbero sei italiane. La Lazio, perciò, può sperare ancora, e si mangia le mani per il pareggio a Monza. Ci vorrebbe il sorpasso sulla Roma (al momento a -4), chiamata a giocare contro la Dea a Bergamo, contro il Genoa e infine con l'Empoli.

Tudor comunque rimane concentrato sulle sue partite: su quelle delle altre non può fare nulla. Il croato da quando è arrivato ha battuto Juve, Salernitana, Genoa e Verona; ha perso con la Roma; pareggiato contro il Monza e uscito in semifinale di Coppa Italia (2-3 totale). La Lazio ha riguadagnato punti e posizioni, riavvicinandosi ai giallorossi e scavalcando il Napoli ormai crollato. Oggi però nella festa per il cinquantesimo anniversario del primo Scudetto c'è solo da pensare a battere l'Empoli, in piena corsa salvezza.