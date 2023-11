Lazio, c'è la Salernitana: Sarri riparte da Immobile e dai suoi numeri

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - C'è ancora Ciro Immobile. Dopo il derby, a Salerno conta di nuovo lui di partire da titolare. 'Non andare incontro al pallone', gli dice Sarri che, come ha ammesso nelle ultime interviste, gli ha anche dato qualche consiglio per tornare quello di una volta. Ora il numero 17 si prepara alla terza partita da titolare di fila, ed è pronto a concretizzare le occasioni per la sua Lazio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Il capitano biancoceleste riparte dai 200 gol, con quello segnato contro il Feyenoord. In Serie A è a quota 197, gliene mancano tre per fare il bis dei 200. È a un passo, poi, dai 50 assist (ora a 49) e dalle 100 reti in trasferta in Serie A (adesso è a 99). Dal 2012/13, solo tre giocatori hanno fatto meglio di lui fuori casa nei top 5 campionati europei: Messi (124 gol in Liga), Lewandowski (116 in Bundesliga) e Kane (112 in Premier League). Un tridente niente male.

Sarri è quindi pronto a ripartire da Immobile e dai suoi numeri. Contro la Salernitana, il numero 17 ha una buonissima tradizione: ha messo a segno in totale cinque reti, solo Lautaro ne ha fatti di più (9). È lui, poi, che per due volte ha portato la Lazio in Champions, anche se la seconda volta con meno reti, ma comunque estremamente pesanti. Quest'anno non vuole essere da meno, visto che sta facendo di tutto per tenere in vita i biancocelesti nel girone, come ha fatto l'ultima volta all'Olimpico.