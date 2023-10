Lazio, Caicedo ci crede: "Può tornare in Champions. E nei recuperi..."

RASSEGNA STAMPA - In questi giorni è stato uno dei più invocati nonostante da più di due anni non indossi più la maglia della Lazio. Felipe Caicedo è rimasto nel cuore dei tifosi biancocelesti. Le sue reti in pieno recupero hanno trascinato le aquile molte volte e hanno cambiato il volto di quella squadra. L'attaccante non ha perso di vista la Lazio e continua a seguirla da Dubai anche se non ha visto le due gare di Champions League risolte in pieno recupero anzi in zona Caicedo. Una definizione che è rimasta nel cuore del sudamericano che spiega come gli ultimi minuti possano cambiare tutto e che bisogna crederci sempre fino alla fine. L'ex City si è raccontato sulle pagine de Il Messaggero tornando anche sul 2019/20, quando il covid ha spezzato il sogno della Lazio. Caicedo ha ribadito di averci creduto e che dopo la sua rete al Cagliari dentro Formello tutti erano convinti di potercela fare, ma poi la pandemia ha interrotto il sogno. La rete ai rossoblù rimane la sua preferita anche più di quella ai bianconeri all'Olimpico valsa l'1-1. Felipe parla anche della Lazio di oggi ed è convinto che i i biancocelesti potranno dire la loro nella corsa Champions. Dopo il secondo posto della passata stagione, Caicedo è convinto che la Lazio potrà essere tra le prime quattro. In chiusura anche un commento su Immobile che non è in un momento positivo. Secondo l'ecuadoregno la squadra deve giocare maggiormente per lui, soprattutto le ali. Immobile resta un uomo da 20 gol a stagione e secondo l'ex numero 20 merita rispetto.