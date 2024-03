Lazio, calendario di fuoco: la rimonta però non è impossibile

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La delusione dell’eliminazione in Champions League si aggiunge alle altre ottenute in campionato nelle precedenti sfide, l’ultima quella contro il Milan all’Olimpico. La stagione della Lazio è tutta in salita, ma forse ancora c’è la possibilità di poter raggiungere la qualificazione in Europa. Non è tutto perduto. Da qui alla fine del campionato ci sono 11 gare a disposizione, a queste si aggiungono almeno per il momento le due di Coppa Italia che lasciano aperta un'altra possibilità. L’imperativo è non mollare e non lasciarsi pervadere dai malumori.

Non sarà facile rimontare, ma non per questo impossibile. Come sottolinea il Corriere dello Sport, 7 i punti che separano i biancocelesti dal quinto posto, momentaneamente occupato dalla Roma, che vale il piazzamento nella massima competizione europea. Nel mezzo ci sono Atalanta, Napoli e Fiorentina da sorpassare. Qualora non si dovesse centrare l’obiettivo principale, restano l’Europa e la Conference League che consentirebbero ai biancocelesti di potersi affacciare comunque nelle competizioni Uefa. 33 sono i punti sul piatto, Udinese e Frosinone sono le prossime partite prima della sosta e portare a casa l’intero bottino consentirebbe di arrivare alla pausa con un morale diverso e maggiori stimoli per affrontare le successive. Al rientro ci sarà un calendario di fuoco: doppio impegno con la Juve e il derby.

