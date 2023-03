Lazio, Calleri leggenda silenziosa: quante stelle portò nella Capitale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Gianmarco Calleri, morto ieri all'età di 81 anni, ha saputo portare la Lazio fuori da un periodo di difficoltà finanziaria in soli sei anni, ingaggiando campioni come Dino Zoff e Paul Gascoigne. Nonostante il suo successo, i tifosi biancocelesti non gli hanno mai riconosciuto completamente l'onore che meritava. Aveva iniziato la sua carriera come manager, una figura diversa da quella di oggi, poicé ai tempi si faceva tutto senza l'uso di tecnologie moderne. Il suo era un talento innato, poichè seppe dimostrare grande determinazione nell'acquisizione di talenti come Ruben Sosa e nel convincere la Banca di Roma e Renato Bocchi a investire nella Lazio. Il suo amore per suo fratello lo ha poi motivato in questa avventura.

Come riporta la rassegna di Radiosei, iniziare un campionato di Serie B con una penalizzazione di 9 punti e con un campionato molto più ristretto non era facile. Il DS Carlo Regalia portò Eugenio Fascetti alla Lazio, nonostante in passato avessero avuto delle incomprensioni. Il miracolo è stato realizzato grazie a un poker di uomini e una donna, Gabriella Grassi. Calleri ha scelto di dare un taglio netto con il passato e di anticipare gli stipendi così che la Lazio potesse sopravvivere. Ha poi traghettato la Lazio nelle mani di Sergio Cragnotti e ha scelto puntare su Paul Gascoigne, portando il club a vincere uno scudetto e sette trofei in soli tre anni.