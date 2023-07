Lazio | Cancellieri è pronto per Auronzo ma il futuro è ancora incerto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Vacanze giunte al termine per Matteo Cancellieri. L'esterno d'attacco dopo le fatiche dell'Europeo con l'Under 21 è pronto a raggiungere la squadra ad Auronzo di Cadore. Come riportato da Il Corriere dello Sport il classe 2022 questa mattina sosterrà le visite mediche in Paideia e poi raggiungerò il ritiro della Lazio.

Cancellieri ha giocato poco nella passata stagione, a fronte di un investimento di 7 milioni più 1.5 di bonus, e il suo destino verrà deciso a breve. Sul giocatore c'è l'interesse di molti club come Empoli, Salernitana, Bologna e Torino. La Lazio dovrà decidere se cederlo in prestito oppure inserirlo come contropartita per chiudere un'operazione in entrata.