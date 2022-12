Lazio, Cancellieri ritorna alle origini: si rimette in gioco e spera nel gol

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È pronto a rimettersi in gioco Matteo Cancellieri, nella speranza di conquistare ancor di più la fiducia di Sarri e magari anche un gol. Il primo con la maglia biancoceleste. La sua avventura, come ricorda la consueta rassegna stampa di Radiosei, è iniziata subito con grandi pressioni: il dover affrontare il salto di qualità e trovare il modo di affermarsi in un club così importante e poi, forse l’aspetto ancor più difficile, farsi trovare pronto per poter sostituire Immobile cercando di non farlo rimpiangere. Non è stato facile, si è dovuto impegnare e calare in un ruolo che non gli viene proprio naturale. Si è sacrificato mettendosi a disposizione del tecnico, in campo non è riuscito a incidere come avrebbe voluto ma il periodo di apprendistato per cercare di eseguire la trasformazione è concluso, almeno per il momento. Felipe Anderson ha convinto da falso nueve e il giovane attaccante può ritornare finalmente nel suo ruolo originario di ala destra. Certo, non sarà comunque facile. Si alza ancor di più l’asticella, il ritorno del capitano ha aumentato la concorrenza.