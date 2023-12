Lazio, Capello che frecciata ai tifosi: le parole su Acerbi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Da quando ha lasciato la Lazio per trasferirsi in nerazzurro Francesco Acerbi sembra aver vissuto una seconda giovinezza. Il centrale italiano è un punto di riferimento per la difesa dell'Inter, al punto da aver scalzato anche profili come quello di un altro ex biancoceleste come De Vrij. Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha celebrato le gesta dell'azzurro lanciando una frecciatina ai tifosi che non sarà sicuramente gradita ai tifosi biancocelesti: "I tifosi della Lazio gli hanno fatto un favore spingendolo via, ma all’Inter serviva proprio un centrale di personalità capace di guidare tutta la difesa".