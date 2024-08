Lazio, Capello sicuro: "Ha lavorato bene, ma pecca in esperienza"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex tecnico Fabio Capello è stato intervistato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport soffermandosi in particolare sul mercato di Lazio e Roma e sulla stagione che affronteranno. Queste le sue parole: "In Europa League la Roma deve puntare a vincere, ma molto passerà dalla capacità di Soulé e Dovbyk di sostituire Dybala e Lukaku e dalle ultime mosse della società sul mercato, in particolare modo la difesa. Mentre la Lazio ha lavorato bene in sordina, ma potrebbe peccare un po’ in esperienza, con tanti ragazzi nuovi".