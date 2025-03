Lazio, Casale si rilancia a Bologna. E in caso di qualificazione in Europa...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il 2025 di Nicolò Casale con la maglia del Bologna è in continua ascesa. Contro il Milan è arrivata un'altra buona prestazione, al netto del contrasto aereo perso con Gimenez dopo il quale arriva il gol di Leao. Ma è solo una piccola macchia. Dopo l'errore, nel secondo tempo Casale è stato impeccabile. A fine partita ha spiegato cos'è cambiato tra un tempo e l'altro: "All'intervallo ci siamo guardati in faccia, tutti quanti; e ci siamo detti di non mollare". Queste le parole riportate dal Corriere dello Sport dopo il match contro il Milan.

Italiano, il tecnico del Bologna, sta aprendo alla concorrenza. Casale sta tornando vicino alle prestazioni del primo anno alla Lazio, uno tra Beukema e Lucumì potrebbe perdere il posto. Il Bologna sta facendo bene, Casale vuole tornare in Europa così come tutti i tifosi bolognesi. Anche perché, come riportato dallo stesso quotidiano, in caso di qualificazione in una competizione europea, il trasferimento di Casale a Bologna diventerebbe definitivo e la squadra emiliana dovrà versare nelle casse dei biancocelesti 6,5 milioni di euro.